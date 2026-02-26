Ultima giornata del workshop dell’ospitalità

Oggi si tiene la seconda ed ultima giornata dell’undicesima edizione del Workshop dell’Ospitalità - Innovazione, Gusto e Strategia, organizzato da Adac Federalberghi. L’appuntamento è dalle 9.30 del mattino alle 18, al Grand Hotel Cesenatico in piazza Andrea Costa, dove è attesa una notevole affluenza di albergatori, ristoratori e titolari di bar, pub e locali. In apertura si affronterà l’argomento della crescita strategica, in un incontro sull’ intelligenza artificiale generativa per testi, immagini e video, campagne pubblicitarie, marketing, controllo di gestione e costi, con Elia Bazzocchi. In questi ultimi tempi c’è sempre maggiore interesse nell’utilizzo dell’AI, tuttavia è molto importante essere informati, per muoversi nel miglior modo possibile ed evitare errori che possono causare seri contraccolpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

