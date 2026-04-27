Rivalta | corso gratuito con patentino per gestire meglio i cani

Il Comune di Rivalta ha annunciato l’avvio di un corso gratuito con rilascio di patentino cinofilo, che prenderà il via il 25 aprile. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Asl To3 e l’Ordine dei Veterinari, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei cani nelle aree pubbliche. Il percorso formativo si rivolge ai cittadini interessati a conoscere le norme e le pratiche corrette per il controllo degli animali domestici.

? Cosa sapere Il Comune di Rivalta avvia il 25 aprile un corso gratuito con patentino cinofilo.. L'iniziativa con Asl To3 e Ordine Veterinari mira a prevenire incidenti nelle aree urbane.. Il 25 aprile 2026, alle ore 08:15, il Comune di Rivalta darà il via a un percorso formativo per i proprietari di cani volto a prevenire tensioni e incidenti attraverso la promozione di una convivenza più consapevole. L’iniziativa, che prende il nome di No al morso, sì al corso, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione locale, l’Asl To3 e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino. Il progetto mira a trasformare il modo in cui i cittadini interagiscono con i propri animali domestici, offrendo strumenti pratici per evitare comportamenti problematici e gestire meglio il rapporto quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivalta: corso gratuito con patentino per gestire meglio i cani Notizie correlate Leggi anche: Il “patentino“ per i cani. Un corso di formazione su gestione e benessere Cani e padroni, un corso per conoscersi meglioNon è solo una questione di guinzaglio e croccantini, ma di responsabilità, conoscenza e, soprattutto, consapevolezza profonda del legame che ci... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dallo smartphone allo SPID: a Rivalta un corso gratuito per non restare indietro nel digitale; A Rivalta parte il corso anti-morso che cambia il rapporto tra cani e proprietari. Croce Bianca Rivalta cerca nuovi volontari: due serate informative per scoprire il mondo dei soccorritoriIl percorso include 54 ore di teoria e pratica più 100 ore di tirocinio nei servizi di emergenza. Verrà rilasciata anche la certificazione regionale e abilitazione all'uso del defibrillatore ... msn.com