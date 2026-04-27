Ritorno al futuro mostre e conferenze per i 550 anni dell’Incoronata di Martinengo

Nei primi due fine settimana di maggio si terranno diverse manifestazioni dedicate ai 550 anni dell’Incoronata di Martinengo. L’evento comprende esposizioni e conferenze che approfondiscono la storia e il ruolo della chiesa nel corso dei secoli. Le iniziative coinvolgono vari relatori e prevedono visite guidate, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio questo patrimonio storico e culturale. La programmazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Articolo. Nei primi due weekend di maggio ci saranno una serie di appuntamenti che spiegheranno l’importanza e la storia dello storico complesso La storia della Chiesa dell’Incoronata di Martinengo si lega indissolubilmente a Bartolomeo Colleoni e alla sua decisione di esaudire il voto della moglie Tisbe Martinengo, decisa a far costruire degli spazi sacri proprio lì dove il condottiero di Solza aveva realizzato il proprio quartier generale. Una vicenda che porta alla seconda metà del Quattrocento quando, mentre a Firenze scoppiava il Rinascimento, Venezia e Milano si scontravano per il predominio del Nord Italia. Proprio in questo contesto a tutti gli effetti ancora medievale si inserisce la seconda serie di appuntamenti dedicata al 550esimo anniversario di dedicazione della Chiesa dell’Incoronata e denominata «Ritorno al futuro».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Ritorno al futuro», mostre e conferenze per i 550 anni dell’Incoronata di Martinengo Notizie correlate Al museo Barbella c'è Omnia Artis: tre conferenze-spettacolo sul mito greco e inaugurazioni di mostreL’associazione ArteMind organizza la sesta edizione della manifestazione Omnia Artis, patrocinata dal Comune di Chieti con direzione scientifica di... Speciale Anno Giubilare con indulgenza plenaria per i 1025 anni dell'IncoronataRicorre quest’anno il 1025mo anniversario dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata. Panoramica sull’argomento Si parla di: Ritorno al futuro, mostre e conferenze per i 550 anni dell’Incoronata di Martinengo; Terra bergamasca, storie di borghi e paesi - Castello di Pagazzano - Gruppo di Civiltà Contadina - eventi. «Ritorno al futuro», mostre e conferenze per i 550 anni dell’Incoronata di MartinengoL a storia della Chiesa dell’Incoronata di Martinengo si lega indissolubilmente a Bartolomeo Colleoni e alla sua decisione di esaudire il voto della moglie Tisbe Martinengo, decisa a far costruire deg ... ecodibergamo.it