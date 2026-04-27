Ritorna Zelig On | Ruffini e un cast stellare per 5 serate di risate

Domenica 26 aprile torna Zelig On su Italia 1, condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. La trasmissione si svolgerà in cinque serate consecutive, offrendo momenti di comicità con vari artisti. La prima puntata vedrà Ruffini e Comello alla conduzione, mentre il cast include diversi comici e ospiti speciali. La programmazione si svolge in serate consecutive, senza pause tra le puntate.

? Cosa sapere Paolo Ruffini e Lodovica Comello conducono Zelig On su Italia 1 la domenica 26 aprile.. Il format di cinque puntate include Ale e Franz e un ampio cast di comici.. Questa domenica 26 aprile 2026 alle ore 21:20, Italia 1 trasmette il nuovo format Zelig On, un programma di cinque puntate che vede Paolo Ruffini guidare la conduzione insieme a Lodovica Comello. Il palinsesto serale del canale si arricchisce con una proposta che punta sulla varietà dei linguaggi comici. La struttura dello show prevede la partecipazione costante di Ale e Franz, due figure chiave della comicità italiana, che affiancheranno i conduttori principali. Il progetto, avviato in prima visione lo scorso 12 aprile, mira a mescolare talenti consolidati e nuove leve attraverso un cast eterogeneo che dà ampio spazio alla componente femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna Zelig On: Ruffini e un cast stellare per 5 serate di risate Zelig On 2025 - Paolo Ruffini e Ale e Franz - Un accento poco riconoscibile Notizie correlate Zelig On torna in TV: Ruffini e Ale & Franz accendono la risataStasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21:20, Italia 1 trasmette il nuovo format Zelig On. Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On torna su Italia 1 con una nuova edizione condotta sempre dalla coppia formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Zelig On: Lodovica Comello, Paolo Ruffini e il fascino dei calzini Video; Torna Zelig on, marchio storico per nuove leve; Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprile; Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7). Zelig on stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprileL'appuntamento con la comicità si rinnova stasera, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1. A partire dalle 21:20 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celeb ... msn.com Torna Zelig On, lo spin-off giovane: ecco con chi rideremo stasera (e in futuro)Il domani della comicità italiana inizia stasera con la prima puntata della nuova edizione dell show condotto da Paolo Ruffini: anticipazioni, novità, cast, ospiti e altro ancora ... msn.com Il ritorno di Max Samaritani a Zelig On! #ZeligOn, ogni domenica in prima serata su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook