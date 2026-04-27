Rita De Crescenzo denunciata per diffamazione | cosa sta succedendo alla influencer e perché tutti ne parlano?

Una influencer è stata denunciata per diffamazione, scatenando discussioni sui social media. Un video pubblicato su TikTok ha attirato l’attenzione e portato alla denuncia. La vicenda coinvolge anche un altro personaggio noto, titolare di un’attività, che ha commentato pubblicamente la situazione. La notizia sta facendo discutere tra utenti e addetti ai lavori, in un momento in cui i contenuti online assumono un ruolo sempre più centrale.

Il potere di un video su TikTok può essere devastante. Lo sa bene Alessandro Coscia, titolare del ristorante Antica Neviera di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, che il 23 aprile ha deposto davanti al tribunale di Sulmona confermando quanto dichiarato nella querela per diffamazione aggravata contro Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana divenuta celebre per i suoi contenuti e, più recentemente, per il caso di overtourism sulle piste da sci di Roccaraso. La vicenda affonda le radici nel Capodanno del 2023. Quella sera del 31 dicembre 2022, De Crescenzo si recò nel ristorante abruzzese per il tradizionale cenone. Quello che doveva...🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rita De Crescenzo denunciata per diffamazione: cosa sta succedendo alla influencer e perché tutti ne parlano? Notizie correlate “Io con loro”. Rita De Crescenzo, l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendoLa tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità... Leggi anche: Napoli, il figlio dell'influencer Rita De Crescenzo vittima di un agguato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rita De Crescenzo finisce in tribunale per i video dopo la cena al ristorante: Ha detto di aver digiunato. Il proprietario chiede 20mila euro di danni; Rita De Crescenzo denunciata per il video sul ristorante: Aveva detto di essere rimasta digiuna, esortando i follower a non andarci; Rita De Crescenzo ci fece perdere clienti, poi abbiamo chiuso: disse che aveva digiunato. Lo sfogo del ristoratore che l’ha querelata; Rita De Crescenzo a processo per diffamazione: criticò ristorante online, il titolare chiede 20mila euro di danni. Rita De Crescenzo finisce in tribunale per i video dopo la cena al ristorante: Ha detto di aver digiunato. Il proprietario chiede 20mila euro di danniLa tiktoker napoletana non si è presentata in tribunale. Il ristoratore l'accusa di diffamazione per tre video pubblicati dopo Capodanno 2022 ... ilfattoquotidiano.it Rita De Crescenzo denunciata per il video sul ristorante: Aveva detto di essere rimasta digiuna, esortando i follower a non andarciIl titolare del ristorante di Castel di Sangro, che ha denunciato per diffamazione la tik toker Rita De Crescenzo, ha deposto ieri in tribunale a Sulmona confermando quanto dichiarato nella querela. N ... napolitoday.it [TOP 5] Casa nel bosco: Rita de Crescenzo incontra la famiglia. I genitori iscrivono i figli a scuola il giorno dopo - Questa e altre notizie nella Top 5 - facebook.com facebook