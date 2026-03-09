Piazza Addis Abeba, nel quartiere Africano di Roma, sta vivendo un aumento di episodi di violenza e degrado, con risse che si sono ripetute negli ultimi tempi. Le autorità sono state chiamate a intervenire per cercare di gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. La zona, tradizionalmente frequentata, sta attraversando un periodo di forte criticità.

La piazza Addis Abeba, cuore pulsante del quartiere Africano a Roma, si è trasformata in un punto critico di tensione sociale dove risse violente e degrado hanno costretto le istituzioni a intervenire. L’emergenza, caratterizzata da scontri tra rider e presenze stabili che bivaccano giorno e notte, è stata portata ufficialmente all’attenzione del prefetto Lamberto Giannini e del questore Roberto Massucci. Il clima di insicurezza non è un evento isolato ma il risultato di una progressione negativa iniziata la scorsa estate, quando i residenti avevano già segnalato problemi nel sottopasso della stazione Nomentana. Nonostante gli sgomberi autunnali abbiano spostato fisicamente gli accampamenti senza risolverne la causa radice, la situazione attuale vede la piazza affollata da gruppi eterogenei pronti al conflitto fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Addis Abeba: risse e degrado allertano prefetto

Articoli correlati

Piazza Addis Abeba un ring fuori controlloRisse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba, nel cuore del quartiere Africano, è il Far West.

Roma: Masi (Fd’I), ripristinare decoro e sicurezza in piazza Addis Abeba e zone limitrofeÈ fondamentale ripristinare il decoro e la sicurezza in piazza Addis Abeba, situata a Roma, e nelle aree circostanti.

Tutti gli aggiornamenti su Piazza Addis Abeba

Discussioni sull' argomento Rissa in Piazza Addis Abeba a Roma: paura tra i residenti dopo gli episodi di violenza; Far West in strada nel quartiere Trieste: violenta rissa esplode tra rider di una nota piattaforma di consegne.

Quartiere Africano, piazza Addis Abeba un ring fuori controlloRisse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba , nel cuore del quartiere Africano , è il Far West . A minarne la vivibilità sono i ... iltempo.it

La piazza delle risse. L'emergenza del quartiere Africano finisce sul tavolo di prefetto e questoreNegli ultimi giorni sono sempre più gli episodi di violenza. I residenti, dopo una raccolta firma, chiedono più sicurezza ... romatoday.it

ROMA. FI: SU DEGRADO PIAZZA ADDIS ABEBA PRESENTATA INTERROGAZIONE MESI FA (DIRE) Roma, 9 mar. - “Siamo lieti che anche altre forze politiche si stiano iniziando a preoccupare delle drammatiche condizioni in cui versa piazza Addis Abeba, a - facebook.com facebook