Toscana piano voli | la pista di Firenze serve nuovi posti di lavoro

Durante un convegno organizzato da Confindustria Toscana Nord a Prato, si è discusso del potenziamento dei collegamenti aerei in Toscana, con particolare attenzione alla pista di Firenze. L'incontro ha coinvolto rappresentanti del settore e si è concentrato sulle possibili opportunità di sviluppo legate alla logistica, ai trasporti e alle infrastrutture nella regione. La discussione ha evidenziato come tali interventi possano contribuire a creare nuovi posti di lavoro.

Il dibattito sul potenziamento dei collegamenti aerei in Toscana si è riacceso a Prato, durante il convegno organizzato da Confindustria Toscana Nord focalizzato su logistica, trasporti e infrastrutture come motori dell’industria. Al centro della discussione la necessità di colmare un divario strutturale tra l’offerta attuale e una domanda di mercato che, secondo i dati dell’Irpet, raggiungerebbe i 27 milioni di voli tra arrivi e partenze, un volume che oggi viene soddisfatto solo per un terzo dalle capacità degli scali regionali. L’impatto economico del gap infrastrutturale tra Firenze e Pisa. Il sistema aeroportuale toscano, che....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana, piano voli: la pista di Firenze serve nuovi posti di lavoro Notizie correlate Nuovi voli Aeroitalia in Toscana: al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e PisaPer Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia: “Con i nuovi collegamenti della Summer 2026 anche la Toscana entrerà a far parte del... La Regione Puglia vara il piano per Arif: 85 nuovi posti fissi e più giornate di lavoro per 360 forestaliLa Regione Puglia blinda il futuro dell’Arif (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), approvando il nuovo Piano triennale dei... Una raccolta di contenuti Aeroitalia lancia nuovi voli dalla Toscana per Cagliari e Comiso. La svolta con l’accordo SaberRoma, 6 febbraio 2026 – Aeroitalia, compagnia aerea italiana nata le 2022, allarga il proprio raggio di vendita e in vista dell’estate lancia i collegamenti dalla Toscana per Cagliari e Comiso (Ragusa ... quotidiano.net Ryanair taglia collegamenti, ecco gli aeroporti coinvoltiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it