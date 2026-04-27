Rissa con lancio di bottiglie nel cuore della notte | un ragazzo chiede aiuto

Nella notte, nella zona di via Bergamo a Monza, è scoppiata una lite che ha coinvolto più persone, con urla e schiamazzi. Durante l’alterco, alcuni partecipanti hanno lanciato bottiglie, creando scompiglio nella strada affollata. Un ragazzo presente ha chiesto aiuto, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. La rissa è durata alcuni minuti prima che le autorità riuscissero a sedare la situazione.

Ancora una rissa nella via della movida. Ancora urla e schiamazzi nel cuore della notte a Monza nella zona di via Bergamo. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday è un residente della zona allarmato da quelle grida che aveva udito alle 4 del mattino di domenica 26 aprile.Le grida nel cuore.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie Leggi anche: Rissa con lancio di pietre e bottiglie, passanti rifugiati nei negozi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Notte di paura al Flaminio: maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie; Lancio di tavolini in piazza delle Vettovaglie: scoppia la rissa tra gli esercenti; Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezza; Locale in via Palazzo, c'è anche la sospensione della questura. Rissa di piazza Vettovaglie. Il Coordinamento Comitati: È l’ora della fermezzaLa richiesta a questura e Comune: Chi si rende responsabile di episodi violenti sia sanzionato. Se necessario arrivare alla sospensione delle licenze. lanazione.it Rissa con lancio di sedie e pietre tra gli avventori a Montalto Di Castro, il provvedimento contro un barBar chiuso per 15 giorni a Montalto di Castro dopo una rissa con feriti e un arresto. Provvedimento della Questura di Viterbo per sicurezza pubblica. virgilio.it Risveglio con rissa in piazza Addis Abeba, ferito alla testa un uomo ift.tt/4sPm9NO x.com Il derby tra Huesca e Real Saragoza è finito con una maxi rissa che ha coinvolto anche le panchine Andrada ha rifilato un pungo all’avversario come reazione dopo l’espulsione - facebook.com facebook