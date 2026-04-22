Notte di paura al Flaminio | maxi rissa tra venti ragazzi e lancio di bottiglie

Nella notte al quartiere Flaminio di Roma si è verificata una rissa tra circa venti giovani. Testimoni raccontano di urla, insulti e lanci di bottiglie che hanno svegliato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno separato le persone coinvolte e avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti al momento.

Maxi rissa nella notte al Flaminio. Una ventina di ragazzi si sono affrontati in strada. Urla, parolacce e lanci di bottiglie hanno risvegliato dal sonno gli abitanti del quartiere residenziale di Roma nord. Richiesto l'intervento al 112 all'arrivo delle volanti i due gruppi di violenti si erano.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Maxi rissa nella notte a viale Ippocrate: bottiglie e pugni tra comitive della movidaAncora una notte di tensione nella zona della movida universitaria tra viale Ippocrate e piazza Bologna, a Roma. Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetroNelle prime ore di oggi (martedì 14 aprile), in via San Martino a Manerbio, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova sono intervenuti dopo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Violenza nel Comasco, notte di paura: sei aggressioni in poche ore tra Como, Cantù ed Erba; Notte di paura in via Molinari, posteggiatore pestato a sangue davanti al Bingo; Notte di paura a Viadana, 16enne scomparso da casa ritrovato sano e salvo all’alba; Vele distrutte e motore in avaria, paura al largo di Pozzallo nella notte di burrasca. Notte di paura sulle strade tra Pasqua e Pasquetta: tre feriti, due in codice rossoDue incidenti nella notte tra Pasqua e Pasquetta nel Veronese: tre feriti, due in codice rosso trasportati a Borgo Trento. nordest24.it Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcereAvrebbe tentato di rapinare un passante portandolo con sé dal centro sin quasi alla stazione sotto la minaccia di un coltello. Un’accusa pesantissima, che è costata il carcere a un 24enne pachistano. ilrestodelcarlino.it Bloccato dalla troppa neve caduta di notte: escursionista recuperato dall’elisoccorso in Trentino - facebook.com facebook Attimi di una grande, grandissima, notte di vera “Pazza #Inter”… …Meravigliosi… #InterComo x.com