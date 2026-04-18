Rissa con lancio di pietre e bottiglie passanti rifugiati nei negozi

Giovedì 16 aprile, in zona stazione, si è verificata una rissa tra gruppi di giovani che ha coinvolto il lancio di pietre e bottiglie. La colluttazione si è sviluppata all’angolo tra via Milazzo e via Cairoli, causando il panico tra i passanti che si sono rifugiati nei negozi vicini. La scena si è protratta per diversi minuti, con i partecipanti che si sono affrontati in modo violento.

Pomeriggio ad alta tensione, quello di giovedì 16 aprile, in zona stazione. All’angolo tra via Milazzo e via Cairoli, un violento scontro tra gruppi di giovani ha trasformato la strada in un campo di battaglia. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe esplosa improvvisamente tra una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Rissa con lancio di sedie e pietre tra gli avventori a Montalto Di Castro, il provvedimento contro un barPer un bar di Montalto Di Castro è stata disposta la chiusura per 15 giorni a seguito di una rissa culminata con feriti e un arresto per resistenza e... Leggi anche: Scoppia rissa in via del Porrione. Parapiglia con bottiglie di vetro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rissa con lancio di sedie e pietre tra gli avventori a Montalto Di Castro, il provvedimento contro un bar; Rissa con lancio di pietre e bottiglie, passanti rifugiati nei negozi; Rissa con sassaiola a Pasqua: un arresto, quattro denunce e bar chiuso a Montalto di Castro; Massa, 46enne morto davanti al figlio di 11 anni: tre giovani fermati accusati di omicidio volontario, uno è minorenne. Rissa con lancio di sedie e pietre tra gli avventori a Montalto Di Castro, il provvedimento contro un barBar chiuso per 15 giorni a Montalto di Castro dopo una rissa con feriti e un arresto. Provvedimento della Questura di Viterbo per sicurezza pubblica. virgilio.it Rissa dopo l’ultima ora di scuola: quattro denunciati, tre sono minoriVOGHERA (Pavia) Ci sono stati momenti di forte tensione, la risposta delle forze dell’ordine era arrivata nell’immediato e non si ... ilgiorno.it Rissa tra due uomini a Stazione di Salerno: cresce l’allarme "Viaggiatori ostaggio della paura: sicurezza, ora basta rinvii" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #controlli #eseiprotagonista #presidio #rissa #turisti #insicurezza #militari #pendolari #S facebook A “Le Iene” Kean sfiora la rissa con il content creator Pengwin. Poi le scuse x.com