Rissa agli spalti | caos e carabinieri fermano la semifinale Under 19

Durante una partita di calcio Under 19, tra sostenitori delle due squadre, si è verificata una rissa sugli spalti, che ha portato alla presenza dei carabinieri e all’interruzione della semifinale tra le formazioni Rhodense e Rozzano. L’evento si è svolto ad Agrate Brianza il 25 aprile, causando momenti di tensione tra i presenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o provvedimenti successivi.

? Cosa sapere Rissa tra sostenitori interrompe semifinale Under 19 Rhodense-Rozzano ad Agrate Brianza il 25 aprile.. Intervento dei carabinieri dopo scontri sugli spalti scatenati dall'espulsione dei due allenatori.. Sabato 25 aprile, durante la semifinale regionale under 19 tra Rhodense e Rozzano ad Agrate Brianza, una violenta rissa scoppiata sugli spalti ha costretto i calciatori a sospendere il match prima della conclusione del tempo regolamentare. L’episodio di tensione è degenerato nel cuore del campo sportivo locale quando, a seguito dell’espulsione dei due allenatori, le divergenze verbali tra alcuni sostenitori si sono trasformate in scontri fisici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa agli spalti: caos e carabinieri fermano la semifinale Under 19 Notizie correlate Sapri, Under 17: rissa finale tra giocatori e genitori, intervento dei carabinieri e tensioni negli spalti.Sapri è stata teatro di un episodio di forte tensione sabato 14 febbraio 2026, al termine di una partita del campionato Under 17. Notte di caos alle case popolari, l'intervento per un incendio sfocia in rissa e aggressione ai CarabinieriI militari, giunti sul posto per i rilievi, si sono trovati a sedare una violenta lite. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Calcio nel caos negli Stati Uniti: mega rissa dopo la finale, calciatore squalificato a vita. Coppa d'Africa, rissa e caos dopo Algeria-Nigeria: Luca Zidane contro Dele-Bashiru, arbitro scortato, scontri sugli spalti e tra i giornalistiSuccede di tutto al triplice fischio del quarto di finale di Coppa d'Africa. msn.com Coppa d'Africa, rissa e caos dopo Algeria-Nigeria: Luca Zidane contro Dele-Bashiru, arbitro scortato, scontri sugli spalti e tra i giornalistiFinisce in rissa il quarto di finale di Coppa d'Africa tra Algeria e Nigeria. Al termine del match che ha visto passare in semifinale le Super Eagles, ci sono stati momenti di grande tensione tra le ... calciomercato.com