Sapri Under 17 | rissa finale tra giocatori e genitori intervento dei carabinieri e tensioni negli spalti

Durante la partita Under 17 a Sapri, alcuni genitori e giocatori sono arrivati alle mani, scatenando una rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La lite è scoppiata subito dopo il fischio finale, con i tifosi sugli spalti che si sono avvicinati in modo acceso, creando un clima teso e confuso. I militari sono dovuti intervenire per sedare gli animi e riportare la calma tra le parti coinvolte.

Rissa al Termine di una Partita Under 17 a Sapri: Intervento dei Carabinieri e Tensioni negli Spalti. Sapri è stata teatro di un episodio di forte tensione sabato 14 febbraio 2026, al termine di una partita del campionato Under 17. Una rissa tra giocatori e genitori ha richiesto l'intervento dei carabinieri e il soccorso del 118, gettando un'ombra sulla conclusione del torneo giovanile e sollevando interrogativi sulla sicurezza durante gli eventi sportivi. Il Clima Incandescente al Fischio Finale. La contestazione è divampata immediatamente dopo il fischio finale dell'incontro. La squadra locale, sconfitta, vedeva sfumare la possibilità di conquistare il primo posto nel campionato.