Risiko Unicredit sopra il 9% di Generali | gli scenari

Unicredit ha aumentato la propria quota di partecipazione in Generali, superando il 9% del capitale. Durante l’assemblea degli azionisti, si era già registrato un incremento dal 6,68% all’8,72%, e ora la partecipazione ha superato questa soglia. La crescita della quota si inserisce in un quadro di movimenti nel settore assicurativo e bancario, con l’obiettivo di consolidare la presenza in Generali.

Prosegue l’ascesa di Unicredit nel capitale di Generali, arrivando al di sopra della soglia del 9% del capitale, dopo che nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti era già stato certificato un aumento della partecipazione dal precedente 6,68% all’8,72%. Ma la Banca di Piazza Gae Aulenti avrebbe poi ulteriormente accresciuto la sua quota, arrivando oltre il 9% del capitale e, fra buyback ed altri acquisti, sarebbe pronta a salire attorno al 10%, quota che farebbe scattare l’obbligo di chiedere il parere dell’Ivass. Nuovi acquisti di azioni ai blocchi?. A far scattare le voci di un aumento della partecipazione sarebbe stato un blocco da 3,75 milioni di azioni Generali, pari allo 0,3% del capitale, transitato sul mercato nella giornata di venerdì, per un valore di 141 milioni di euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Risiko, Unicredit sopra il 9% di Generali: gli scenari Notizie correlate Leggi anche: Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko Generali: dividendo record e il balzo inaspettato di UniCredit? Cosa sapere Generali approva bilancio 2025 con dividendo a 1,64 euro e buyback da 500 milioni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Unicredit, Mps e Generali. Ecco le tre azioni del nuovo risiko bancario che possono diventare un affare; Il Leone, Unicredit, Delfin ed il nuovo risiko della finanza italiana; M&A, Orcel: O Commerzbank o niente, ma UniCredit guarda ancora all’Italia; Forti acquisti su Generali. Il risiko continua. Risiko, Unicredit sopra il 9% di Generali: gli scenariProsegue l’ascesa di Unicredit nel capitale di Generali, arrivando al di sopra della soglia del 9% del capitale, dopo che nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti era già stato certificato un ... quifinanza.it Generali, Unicredit sale ancora ed è oltre il 9%: il Leone torna al centro del risikoTra buyback e nuovi acquisti, il mercato si aspetta già un nuovo incremento verso 10%. Si riaccendono i riflettori sul risiko bancario-assicurativo: il Leone al centro ... firstonline.info Fratelli d’Italia e la Lega sembrano volere confermare i loro assessori al Turismo e all’Agricoltura. In caso contrario si prospetterebbe un Risiko sulla «questione morale» - facebook.com facebook Frescobaldi compra ancora sull'Etna: il vulcano è diventato il nuovo risiko del vino - Gambero Rosso x.com