unicredit a sorpresa sale in generali e rilancia il risiko

Unicredit ha acquistato una quota significativa in Generali, portando la sua partecipazione all’8,7%. Questa operazione ha reso il gruppo bancario il terzo azionista del gruppo triestino, dopo Mps-Mediobanca e Delfin. Nel frattempo, il capitale di Commerzbank è salito al 32%, evidenziando un rafforzamento delle partecipazioni di alcuni grandi investitori nel settore assicurativo e bancario.

Le luci sul risiko bancario si riaccendono. In realtà non si sono mai spente. Erano rimaste soffuse come neon stanchi. Ieri sono tornate a brillare. A spingere l’interruttore è stato Unicredit che ha portato la partecipazione in Generali dal 6 all’8,72%. La versione ufficiale è rassicurante. Un semplice investimento in un gruppo come Generali che assicura grandi rendimenti. Sono in pochi però a crederci. Il mercato si interroga visto che, con questa iniziativa, la banca guidata da Andrea Orcel diventa il terzo azionista del colosso triestino. Generali non è una società qualunque. È il centro di gravità permanente del capitalismo italiano. Gestisce montagne di risparmio, compra debito pubblico, distribuisce potere.🔗 Leggi su Laverita.info

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