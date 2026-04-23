Generali | dividendo record e il balzo inaspettato di UniCredit

Generali ha approvato il bilancio 2025 con un dividendo di 1,64 euro per azione e un programma di buyback da 500 milioni di euro. UniCredit ha incrementato la propria partecipazione al 8,72 per cento. Nel frattempo, Assogestioni ha ottenuto il controllo del Collegio Sindacale dell’azienda. Questi fatti sono stati comunicati nelle ultime settimane attraverso comunicati ufficiali e documenti societari.

? Cosa sapere Generali approva bilancio 2025 con dividendo a 1,64 euro e buyback da 500 milioni.. UniCredit aumenta la partecipazione al 8,72% mentre Assogestioni ottiene il controllo del Collegio Sindacale.. L’assemblea di Generali di questo giovedì 23 aprile 2026 ha sancito l’approvazione del bilancio 2025 con un dividendo per gli azionisti fissato a 1,64 euro per azione, segnando un incremento del 14,7% rispetto all’anno precedente. Sotto la guida di Sironi, i soci hanno confermato la strategia finanziaria della compagnia con una maggioranza schiacciante che supera il 99%. Oltre alla distribuzione dei profitti, il vertice ha ottenuto il via libera per un piano di riacquisto di titoli propri pari a 500 milioni di euro, operativo entro la fine dell’anno corrente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Generali: dividendo record e il balzo inaspettato di UniCredit Notizie correlate Leggi anche: Per Generali un 2025 da record: crescono utili e dividendo Iren spinge i profitti a 301 miloni. E il dividendo fa un balzo dell'8%Sale il peso delle attività regolate in casa Iren che, approvando conti 2025 positivi, ha anche aumentato dell'8% i dividendi che balzano così a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Banca Generali, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 2,9 euro; Banca Generali approva il bilancio 2025: utile in crescita e dividendo a 2,90 euro per azione; Il mercato ha paura. L’IA no: ecco i 2 italiani da tenere in portafoglio; Banca Generali, ok al bilancio. Novità sulle remunerazioni dei manager. Generali cresce ancora: utili record a 4,3 miliardi, premi oltre 98 miliardi e dividendo in aumentoNell'assemblea degli azionisti le riflessioni dell'ad Philippe Donnet: È proprio nei momenti più critici che un grande assicuratore e asset manager riesce davvero a fare la differenza ... rainews.it Generali: Donnet, remunerazione cresce,titolo vicino a recordUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Generali, l'Ad Philippe Donnet ha rivendicato i risultati conseguiti dal suo insediamento, avvenuto nel marzo 2016: "Il dividendo relativo all'esercizio 2015 era meno della metà di quello attuale". Un percorso di crescita che si riflette anche sull'andamento del tit - facebook.com facebook #LazioInter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima x.com