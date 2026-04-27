Risicoltura gestione efficiente della risorsa idrica | Autorità di bacino Università di Milano e partner avviano la sperimentazione

Da parmatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto un incontro presso Cascina Tessera a Valeggio, promosso dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Lombardia e Piemonte, dei consorzi irrigui e di varie associazioni di categoria e del mondo agricolo. L’obiettivo era discutere sulla sperimentazione di una gestione più efficiente della risorsa idrica nella risicoltura, coinvolgendo anche l’Università di Milano e altri partner.

Presso Cascina Tessera a Valeggio (PV) si è tenuto oggi l’incontro, promosso dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), con Regioni Lombardia e Piemonte, Consorzi irrigui, portatori di interesse – tra cui rappresentanti del mondo agricolo e delle associazioni di categoria –.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Acqua, Autorità di Bacino Appennino Meridionale: parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di...

Autorità bacino e Università insieme per liberare Arno dalle plasticheFirenze, 14 marzo 2026 - Dopo l'inverno e le piene, l'Arno ha lasciato sugli argini una distesa di plastica, fonte principale d'inquinamento, letale...

Contenuti e approfondimenti

autorità di risicoltura gestione efficiente dellaRisicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazionePresentate nel Pavese le attività per migliorare la conoscenza del bilancio idrico dell’area risicola in Piemonte e Lombardia e delle interazioni tra pratiche irrigue, acque superficiali e falda ... parmatoday.it

Corbelli: «Più efficienza nella gestione»Il 2024 è stato caratterizzato da una delle siccità più severe occorse negli ultimi decenni, ben più grave di quella verificatasi nel 2017. L’Autorità, tramite l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi ... ilsole24ore.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.