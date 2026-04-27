Risicoltura gestione efficiente della risorsa idrica | Autorità di bacino Università di Milano e partner avviano la sperimentazione

Oggi si è svolto un incontro presso Cascina Tessera a Valeggio, promosso dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Lombardia e Piemonte, dei consorzi irrigui e di varie associazioni di categoria e del mondo agricolo. L’obiettivo era discutere sulla sperimentazione di una gestione più efficiente della risorsa idrica nella risicoltura, coinvolgendo anche l’Università di Milano e altri partner.

Presso Cascina Tessera a Valeggio (PV) si è tenuto oggi l’incontro, promosso dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), con Regioni Lombardia e Piemonte, Consorzi irrigui, portatori di interesse – tra cui rappresentanti del mondo agricolo e delle associazioni di categoria –.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Acqua, Autorità di Bacino Appennino Meridionale: parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell’Autorità di... Autorità bacino e Università insieme per liberare Arno dalle plasticheFirenze, 14 marzo 2026 - Dopo l'inverno e le piene, l'Arno ha lasciato sugli argini una distesa di plastica, fonte principale d'inquinamento, letale... Contenuti e approfondimenti Risicoltura, gestione efficiente della risorsa idrica: Autorità di bacino, Università di Milano e partner avviano la sperimentazionePresentate nel Pavese le attività per migliorare la conoscenza del bilancio idrico dell’area risicola in Piemonte e Lombardia e delle interazioni tra pratiche irrigue, acque superficiali e falda ... parmatoday.it Corbelli: «Più efficienza nella gestione»Il 2024 è stato caratterizzato da una delle siccità più severe occorse negli ultimi decenni, ben più grave di quella verificatasi nel 2017. L’Autorità, tramite l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi ... ilsole24ore.com