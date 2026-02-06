Acqua Autorità di Bacino Appennino Meridionale | parziale e momentaneo attenuarsi della severità idrica

L’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale segnala un miglioramento temporaneo nella situazione idrica. Durante l’ultima riunione, gli esperti hanno riferito di un parziale alleviamento della severità delle condizioni di siccità in alcuni sistemi, soprattutto per l’approvvigionamento idropotabile. Tuttavia, il quadro resta critico e le criticità non sono ancora completamente superate.

(Adnkronos) – Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale presieduto dal segretario generale Vera Corbelli, ha delineato, "pur persistendo alcune condizioni di severità idrica, una tendenza al miglioramento per taluni sistemi delle condizioni di severità idrica per il comparto idropotabile e .

