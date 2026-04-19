Temporali sul Lago di Como | scatta l’allerta gialla rischio fenomeni anche intensi

Nella giornata di domenica 19 aprile, un’allerta gialla è stata emessa per temporali sulla zona del Lago di Como e nel territorio circostante. La Protezione civile ha segnalato la possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi, dovuti all’ingresso di aria più fredda proveniente dalle Alpi. La previsione indica condizioni meteorologiche instabili che potrebbero portare a precipitazioni di forte intensità, con possibili effetti sul territorio locale.

Scatta l’allerta meteo per temporali anche sul Lago di Como e nel Comasco. La Protezione civile ha infatti emesso un’allerta gialla per la giornata di oggi domenica 19 aprile, a causa dell’arrivo di aria più fredda a ridosso delle Alpi.Già tra la notte e il mattino sono arrivati i primi rovesci e.🔗 Leggi su Quicomo.it

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