Ripple al centro del mondo | Brad Garlinghouse è il Leader dell’Anno

Ripple è al centro dell’attenzione internazionale: il CEO dell’azienda è stato premiato come Leader dell’Anno 2026 dalla Harvard Business School durante una cerimonia a San Francisco. La premiazione riconosce il ruolo di Garlinghouse nel promuovere la crescita e l’innovazione nel settore delle criptovalute e delle tecnologie finanziarie. L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo degli affari e dell’educazione superiore.

? Cosa sapere Brad Garlinghouse riceve il premio Leader dell'Anno 2026 dalla Harvard Business School a San Francisco.. Il riconoscimento consolida il ruolo di Ripple nelle infrastrutture finanziarie globali e nei mercati digitali.. Il 21 aprile a San Francisco, presso la Julia Morgan Ballroom, l’associazione della Harvard Business School del Nord della California ha consegnato il premio come Leader dell’Anno 2026 a Brad Garlinghouse, figura centrale di Ripple. L’evento, che ha la partecipazione di oltre 250 figure tra imprenditori, investitori, esponenti del mondo aziendale e alumni della prestigiosa scuola di business, ha segnato un momento di riconoscimento istituzionale per il vertice di Ripple all’interno dell’establishment economico della Bay Area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripple al centro del mondo: Brad Garlinghouse è il Leader dell’Anno Davos 2025: Crypto Just Changed FOREVER (You Need to Know This Notizie correlate Verona al centro del mondo: l'abbraccio dell'Arena chiude i Giochi OlimpiciLa cerimonia "Beauty in Action" trasformerà l'anfiteatro in un palcoscenico globale tra stelle della danza, musica pop e un imponente apparato di... Leggi anche: Brad Arnold, morto a 47 anni il leader della band 3 Doors Down Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Approfondimenti di Hazel Ross (@Hazel_Ross); BlackRock e Mastercard utilizzano XRP Ledger per regolare pagamenti reali con carta; Ripple punta a una chiarezza legale a breve termine con il 75% di fiducia da parte del CEO; Il CEO di Ripple elogia il nuovo orientamento della SEC mentre i mercati statunitensi delle criptovalute si preparano a un riassetto normativo. Il CEO di Ripple Critica l'Opposizione delle Banche di Wall Street ai Conti Master della Fed per le CriptovaluteBrad Garlinghouse, CEO di Ripple Labs, ha criticato i lobbisti bancari di Wall Street che hanno ha cercato di resistere al movimento della sua società e di altre aziende crypto nel settore bancario e ... coindesk.com