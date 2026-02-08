Brad Arnold morto a 47 anni il leader della band 3 Doors Down

La notizia ha sconvolto il mondo della musica rock. Brad Arnold, il cantante e volto principale dei 3 Doors Down, è morto a 47 anni. La sua scomparsa arriva dopo una lunga lotta contro il cancro, lasciando un vuoto enorme tra fan e colleghi.

Il mondo della musica rock è in lutto. Brad Arnold, voce e anima dei 3 Doors Down, si è spento all’età di 47 anni, stroncato da una lunga battaglia contro il cancro. La notizia, diffusa nella mattinata di oggi, 8 febbraio 2026, ha scosso i fan e l’intera comunità musicale. Arnold è morto nel sonno, come annunciato dalla band attraverso un post sui propri canali social, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama rock degli anni Duemila. La sua scomparsa arriva dopo una lotta pubblica contro un tumore al rene allo stadio IV, rivelato pubblicamente lo scorso maggio, una sfida che aveva affrontato con coraggio, pur annunciando la cancellazione del tour estivo a causa delle condizioni di salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni.

Brad Arnold's Testimony (3 Doors Down)

