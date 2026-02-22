Verona al centro del mondo | l' abbraccio dell' Arena chiude i Giochi Olimpici

L'abbraccio dell'Arena ha segnato la chiusura dei Giochi Olimpici di Verona, portando migliaia di spettatori ad assistere all'evento finale. La decisione di concludere le competizioni nello storico anfiteatro ha attirato visitatori da tutto il mondo, desiderosi di vivere l’ultima giornata di festa. La cerimonia ha coinvolto artisti locali e atleti protagonisti delle gare, che hanno salutato il pubblico con entusiasmo. La serata si è conclusa con un grande spettacolo di luci e musica.

La cerimonia "Beauty in Action" trasformerà l'anfiteatro in un palcoscenico globale tra stelle della danza, musica pop e un imponente apparato di sicurezza Quella di oggi, 22 febbraio, sarà una domenica che resterà scolpita nella storia di Verona e del suo principale monumento, l'Arena. L'anfiteatro ospiterà la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, un evento senza precedenti che per la prima volta vede un monumento patrimonio dell'umanità Unesco trasformarsi nel teatro di un atto finale olimpico. Una scelta estetica e simbolica, che getta un ponte ideale tra la modernità di Milano, le vette delle Dolomiti e l'eredità storica del Veneto. L'Arena di Verona, con la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, accede i riflettori sulla "città di Romeo e Giulietta". Un gioiello stratificato di epoche, architetture e memorie, ad alta densità artistica. Il 22 febbraio 2026, l'Arena di Verona ospita la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Incanto e bellezza tra danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte, davanti agli occhi della premier Meloni e del presidente della Camera Fontana. Cala il sipario sui Giochi olimpici. Oggi a Cortina andranno in scena le ultime gare di bob a 4, con il team italiano capitanato da Patrick Baumgartner in lizza per una medaglia, oltre alla finale di curling. Giungono al termine i XXV Giochi Olimpici Invernali All'Arena di Verona la Cerimonia di Chiusura di Milano-Cortina 2026.