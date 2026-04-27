Ripetute violenze contro la moglie da cui si sta separando Il figlioletto chiama i carabinieri

Da lecceprima.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una situazione di tensione familiare, un uomo coinvolto in una procedura di separazione ha aggredito ripetutamente la moglie. Durante l’episodio, il loro figlio ha chiamato i carabinieri per segnalare la lite. Il tentativo del bambino di intervenire e di placare il conflitto ha portato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in una località del Salento, con le forze dell’ordine che hanno preso in custodia l’uomo coinvolto.

COPERTINO - Ha cercato inizialmente di frapposi tra i due genitori, ormai in fase di separazione, per fermare la lite che stava pesantemente degenerando. Poi, impaurito dalle urla del padre, che lo invitava ad allontanarsi, si è rifugiato sotto il letto e con il cellulare ha composto il numero di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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