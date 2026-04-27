Ripetute violenze contro la moglie da cui si sta separando Il figlioletto chiama i carabinieri

In una situazione di tensione familiare, un uomo coinvolto in una procedura di separazione ha aggredito ripetutamente la moglie. Durante l’episodio, il loro figlio ha chiamato i carabinieri per segnalare la lite. Il tentativo del bambino di intervenire e di placare il conflitto ha portato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in una località del Salento, con le forze dell’ordine che hanno preso in custodia l’uomo coinvolto.

COPERTINO - Ha cercato inizialmente di frapposi tra i due genitori, ormai in fase di separazione, per fermare la lite che stava pesantemente degenerando. Poi, impaurito dalle urla del padre, che lo invitava ad allontanarsi, si è rifugiato sotto il letto e con il cellulare ha composto il numero di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Spara alla moglie da cui si stava separando: vigilante in manette, gravissima la donnaTragedia a Paduli, nella provincia di Benevento, dove un vigilante di 38 anni ha imbracciato un fucile e aperto il fuoco contro la moglie 46enne,... Maltrattamenti in famiglia a Viterbo, arrestato un uomo per ripetute violenze contro la ex compagnaUn arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gravi e ripetute violenze contro i genitori, 41enne arrestato a Voghera; Processo per abusi sulla figlia, l’imputato nega tutto; Stefania si batteva contro la violenza sulle donne. La sua morte non è un caso isolato: a Foggia l'appello dei Cav; Tor Bella Monaca, carabinieri arrestano un 36enne per maltrattamenti in famiglia. Per Stefania, contro ogni silenzio: la violenza sulle donne riguarda tuttiAncora una volta ci troviamo di fronte all’ennesimo femminicidio, l’ennesima donna uccisa da chi avrebbe dovuto amarla, rispettarla e proteggerla. La tragica morte di Stefania Rago scuote profondament ... manfredonianews.it La violenza gratuita dei giovani è in aumento. Il ruolo di famiglia, scuola e videogiochiIl presidente del Laboratorio Adolescenza di Milano: più della metà degli adolescenti pensa che il fenomeno sia in crescita. Come reagire ... corriere.it Solidarietà a @matteohallissey, @Ivan_Grieco e agli altri amici aggrediti da quattro fascisti amici di Putin. @Anpinazionale è responsabile di queste violenze ripetute, assieme a @cgilnazionale e @pdnetwork che continuano a permetterle e a non dissociarsi. x.com Altopascio: arrestato tunisino di 33 anni per ripetute minacce e violenze verso più donne L’uomo per mesi ha scatenato il panico ad Altopascio. In un caso, aveva anche sfondato la porta di casa di una donna che aveva preso di mira La comunità cittadina di Al - facebook.com facebook