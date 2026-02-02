Spara alla moglie da cui si stava separando | vigilante in manette gravissima la donna

Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco sparati dal marito, un vigilante di 38 anni. L’uomo ha aperto il fuoco nella loro casa a Paduli, nella provincia di Benevento, poco prima che arrivassero le forze dell’ordine. La donna è stata subito trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono critiche. L’uomo è stato arrestato poco dopo, mentre si cercava di capire cosa abbia portato a questa escalation di violenza.

Tragedia a Paduli, nella provincia di Benevento, dove un vigilante di 38 anni ha imbracciato un fucile e aperto il fuoco contro la moglie 46enne, ferendola in modo grave. Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato pochi minuti dopo mezzogiorno tra le mura domestiche a Paduli, dove la coppia risiede, per la precisione all'interno di una casa sita in contrada Femina Arsa, nei pressi del confine col comune di Sant'Arcangelo Trimonte. Secondo le poche notizie circolate finora, i coniugi, genitori di due bambini, non stavano attraversando un momento facile, dal momento che a quanto pare erano in fase di separazione.

