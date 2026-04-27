Ripasottile | la stazione per gli uccelli onora l’eredità di Flavia Rossi

La stazione di inanellamento di Ripasottile è stata intitolata alla guardiaparco Flavia Rossi, che ha dedicato molti anni alla tutela della natura e degli uccelli nella zona. La struttura serve per il monitoraggio e lo studio delle specie aviari presenti nella riserva, contribuendo alla conservazione delle popolazioni locali. La denominazione riconosce il lavoro svolto dalla Rossi e il suo ruolo nel settore ambientale.

? Cosa sapere La stazione di inanellamento di Ripasottile prende il nome della guardiaparco Flavia Rossi.. L'intitolazione commemora l'anniversario della scomparsa della professionista nella Riserva dei Laghi Lungo.. La stazione di inanellamento di Ripasottile porta ufficialmente il nome di Flavia Rossi, figura centrale della tutela ambientale locale, durante una cerimonia tenutasi nella Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile per commemorare l’anniversario della sua scomparsa. Il passaggio del testimone tra memoria e impegno scientifico si è consumato in un clima di profonda partecipazione, riunendo nella zona dei laghi familiari, colleghi di lavoro, esponenti delle amministrazioni e studiosi specializzati nell’ornitologia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripasottile: la stazione per gli uccelli onora l’eredità di Flavia Rossi Notizie correlate Bagheria: il nuovo centro sociale che onora l’eredità di Biagio ConteIl Comune di Bagheria ha ufficializzato l’apertura del centro di accoglienza, solidarietà e inclusione denominato Fratel Biagio Conte, situato in via... Leggi anche: Gli Uccelli, tra la terra e gli dei. Inseguendo l’utopia (di Orlandini): "Perché vivere se non si sogna?" Contenuti utili per approfondire Si parla di: In volo con Flavia: memoria, impegno e futuro alla stazione di inanellamento di Ripasottile; In volo con Flavia: memoria e futuro alla stazione di inanellamento di Ripasottile. La Riserva Laghi Lungo e Ripasottile ricorda Flavia Rossi, guardiaparcoSi è svolta oggi, 23 aprile, nella suggestiva cornice della Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, la giornata commemorativa In volo con Flavia, dedicata alla guardiaparco Flavia Rossi, fon ... rietinvetrina.it