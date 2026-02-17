Gli Uccelli tra la terra e gli dei Inseguendo l’utopia di Orlandini | Perché vivere se non si sogna?

Via da questo mondo. Via da questa società schifa. Immaginiamoci qualcosa di nuovo. Magari lassù in alto. Fra la terra e gli dei. O quel che ne rimane. Perché il concetto è: insegui l’utopia. E allora come si fa a non accettare l’invito de " Gli Uccelli ", grande classico di Aristofane riscritto e diretto da Filippo Renda, codirettore di MTM. Nuova produzione. Dal 24 febbraio al 15 marzo in prima assoluta al Teatro Litta. Sul palco Maria Canal, Simona De Leo, Lisa Mignacca ed Eleonora Mina. Oltre a Claudio Orlandini (attore, regista, insegnante per Grock). Lui il protagonista. Un po’ più attempato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

