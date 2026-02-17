Gli Uccelli tra la terra e gli dei Inseguendo l’utopia di Orlandini | Perché vivere se non si sogna?
Via da questo mondo. Via da questa società schifa. Immaginiamoci qualcosa di nuovo. Magari lassù in alto. Fra la terra e gli dei. O quel che ne rimane. Perché il concetto è: insegui l’utopia. E allora come si fa a non accettare l’invito de " Gli Uccelli ", grande classico di Aristofane riscritto e diretto da Filippo Renda, codirettore di MTM. Nuova produzione. Dal 24 febbraio al 15 marzo in prima assoluta al Teatro Litta. Sul palco Maria Canal, Simona De Leo, Lisa Mignacca ed Eleonora Mina. Oltre a Claudio Orlandini (attore, regista, insegnante per Grock). Lui il protagonista. Un po’ più attempato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pozzuolo, gli studi sull’oasi wwf: "Perché quegli uccelli sono qui? Tutti gli effetti del climate change"Gli studi condotti presso l’oasi WWF di Pozzuolo evidenziano come il cambiamento climatico influenzi la migrazione e il comportamento degli uccelli.
Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti socialiUtopia Rose, figlia di una famiglia che vive nel bosco, spiega perché preferisce studiare a casa invece di frequentare una scuola tradizionale.
Gli uccelli parlano tra loro quando migrano di notte, anche tra specie diverseUn nuovo studio ha scoperto che i piccoli uccelli migratori che viaggiano di notte parlano tra loro, anche tra specie diverse. Questi segnali vocali potrebbero essere utilizzati per creare legami ... fanpage.it
IRC: La Creazione "Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro s facebook
Non ho mai razzolato per terra, non sono mai andato a caccia di nidi, non ho erborizzato nè tirato sassi agli uccelli. Ma i libri sono stai i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna.. Sartre – Le parole #serainarte @tutti H. x.com