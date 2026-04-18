Bagheria | il nuovo centro sociale che onora l’eredità di Biagio Conte

A Bagheria è stato aperto un nuovo centro dedicato all’accoglienza e alla solidarietà, chiamato Fratel Biagio Conte, situato in via Serradifalco. L’iniziativa è stata ufficializzata dal Comune, che ha curato l’apertura di questa struttura. Il centro si propone di offrire supporto e servizi alla comunità locale, continuando a rendere omaggio all’eredità di Biagio Conte.

Il Comune di Bagheria ha ufficializzato l’apertura del centro di accoglienza, solidarietà e inclusione denominato Fratel Biagio Conte, situato in via Serradifalco. La nuova struttura nasce per potenziare i servizi di welfare locale, fungendo da moderna stazione di posta per il sostegno sociale, grazie ai fondi stanziati dall’Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU e il Pnrr, con il supporto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’eredità del missionario e il coinvolgimento della comunità. La cerimonia di inaugurazione ha la presenza di don Pino Vitrano, figura chiave nella gestione della Missione Speranza e Carità, organizzazione fondata dal missionario laico Biagio Conte, scomparso nel gennaio del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagheria: il nuovo centro sociale che onora l’eredità di Biagio Conte Notizie correlate Bagheria, inaugurato un centro di accoglienza dedicato a Biagio ConteIl Comune di Bagheria rafforza la sua rete di protezione sociale con l'apertura del centro di accoglienza, solidarietà e inclusione "Fratel Biagio... Borgo Nuovo, sede della quinta circoscrizione intitolata a Biagio ConteAlla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, era presente anche il sindaco Roberto Lagalla: "Riusciremo a dare speranza e futuro a questo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bagheria intitola il nuovo Centro di accoglienza a Fratel Biagio Conte: Sabato 18 aprile l’inaugurazione della Stazione di Posta; Bagheria. Donate le prime opere per la Stazione di Posta che sorge in contrada Serradifalco; Bagheria, cedimento fognario in via Federico II: intervento AMAP al via lunedì; Bagheria, assoluzione piena dopo nove anni: Nessun reato, oggi è un giorno di giustizia. Inaugurato a Bagheria il Centro di accoglienza Fratel Biagio Conte: un nuovo presidio di dignità e inclusione socialeBagheria rafforza la sua rete di protezione sociale con l’apertura ufficiale del centro di accoglienza, solidarietà ed inclusione Fratel Biagio Conte, situato in via Serradifalco. La struttura, conc ... comune.bagheria.pa.it Bagheria intitola il nuovo Centro di accoglienza a Fratel Biagio Conte: Sabato 18 aprile l’inaugurazione della Stazione di PostaUn nuovo presidio di solidarietà e inclusione sociale apre le porte nel cuore di Bagheria. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, l’Amministrazione comunale inaugurerà ufficialmente il Centro di Accog ... comune.bagheria.pa.it Un nuovo spazio dedicato alla solidarietà e all’inclusione sociale apre a Bagheria con l’inaugurazione del Centro di Accoglienza “Fratel Biagio Conte”. La struttura offrirà supporto e percorsi di reinserimento per le persone più fragili. Sabato 18 aprile la cerimo - facebook.com facebook