Sezzadio entra in Microcosmi | cultura e identità nel circuito Rotary International

Sezzadio ha preso parte al progetto “Microcosmi” del Rotary, perché vuole promuovere il suo patrimonio culturale attraverso nuove tecnologie. Il piccolo comune del Monferrato piemontese ha installato pannelli con codici QR lungo il centro storico, permettendo ai visitatori di scoprire storie e dettagli sui monumenti locali. Questa iniziativa mira ad attirare turisti digitali, offrendo un modo semplice e immediato per conoscere il territorio.

Sezzadio si apre al turismo digitale con il progetto “Microcosmi” del Rotary. Sezzadio, piccolo comune del Monferrato piemontese, entra a far parte del circuito “Microcosmi” del Rotary International-Distretto 2032, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Basso Piemonte e della Liguria attraverso un’app e paline informative con codici QR. La cerimonia di adesione è prevista per venerdì 20 febbraio in piazza Libertà, con la partecipazione di autorità locali e rappresentanti del Rotary. Un patrimonio culturale da scoprire con un click. L’adesione di Sezzadio a “Microcosmi” rappresenta un’opportunità significativa per promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, basato sulla scoperta delle tradizioni e delle peculiarità del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Happetito di Fasano entra nel circuito delle sedi del Gruppo Fortis: un nuovo spazio di culturaL’Happetito di Fasano diventa una sede del Gruppo Fortis. Ospedale di Perugia, la chirurgia pediatrica entra nel circuito delle eccellenze formative nazionaliL’ospedale di Perugia ha ottenuto un nuovo riconoscimento perché la chirurgia pediatrica, guidata dal dottor Marco Prestipino, entra a far parte delle strutture di formazione più prestigiose in Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sezzadio entra in Microcosmi: cultura e identità nel circuito Rotary International. Sezzadio entra in Microcosmi: cultura e identità nel circuito Rotary InternationalSezzadio entra nel progetto Microcosmi del Rotary International. Venerdì 20 febbraio la cerimonia. Sei luoghi simbolo inseriti nell’App ... ilpiccolo.net Nel messaggio di febbraio, il Presidente del Rotary International Francesco Arezzo, di ritorno dall’India per l’inaugurazione del nuovo Centro della Pace, invita i soci a continuare ad agire per generare un cambiamento concreto e duraturo nel mondo. https facebook