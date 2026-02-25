A Ripa Teatina Referendum sulla riforma della giustizia | capire per scegliere

Il Comune di Ripa Teatina organizza un convegno informativo sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30 nella sala polivalente. L’appuntamento, intitolato “Referendum sulla riforma della giustizia: capire per scegliere”, si terrà in concomitanza con le date del voto – 22 e 23 marzo prossimi – e mira a offrire un dibattito equilibrato sulle ragioni del sì e del no. Aprirà i lavori Roberto Luciani, sindaco di Ripa Teatina, con i saluti istituzionali. Seguirà l'intervento di Marcello Salerno, professore di diritto costituzionale all’università di Bari. Nel merito delle due posizioni entreranno l’avvocato Maria Rita Petti per il sì e il giudice Elio Bongrazio per il no. «Questa iniziativa è pensata per aiutare i cittadini a comprendere un tema complesso e cruciale per il futuro della giustizia italiana», dichiara il consigliere comunale Stefano De Francesco, promotore del convegno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

