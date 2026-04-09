Violento scontro a Ripa Teatina | vola l’auto dei Carabinieri

Due agenti dei Carabinieri sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa sera lungo la fondo valle Alento, nel territorio di Ripa Teatina. L’incidente ha coinvolto un’auto dei militari e ha causato danni rilevanti al veicolo, che è stato completamente distrutto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarita, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Due agenti del nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti sono rimasti feriti in serata lungo la fondo valle Alento, a causa di un violento scontro stradale avvenuto nel territorio di Ripa Teatina. L’impatto ha coinvolto l’Alfa Giulia di servizio e una Volkswagen Golf. Mentre l’auto dei carabinieri procedeva verso Francavilla al Mare a velocità moderata, è stata colpita da dietro proprio all’uscita di una curva. La forza del tamponamento è stata tale da sollevare il veicolo di servizio, che ha compiuto due ribaltamenti prima di fermarsi. Il bilancio sanitario e i soccorsi sul campo. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente per trasportare i due militari al policlinico di Chieti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violento scontro a Ripa Teatina: vola l’auto dei Carabinieri Ripa Teatina, auto danneggia una panchina in piazza Marconi: responsabile individuatoDal Comune arriva il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno segnalato l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione nella cura... A Ripa Teatina “Referendum sulla riforma della giustizia: capire per scegliere”Il Comune di Ripa Teatina organizza un convegno informativo sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30...