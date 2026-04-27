Rioni sicuri | tornano i presidi della locale ecco come segnalare i problemi della città

Dal 10 aprile, la Polizia Locale di Trieste ha riproposto il progetto #RioniSicuri, un’iniziativa che prevede la presenza del Nucleo di polizia di prossimità nei quartieri della città. L’obiettivo è favorire il contatto diretto con i cittadini e facilitare la segnalazione di eventuali problemi o situazioni di disagio nelle diverse zone urbane. La presenza dei presidi nei quartieri rappresenta un tentativo di rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e residenti.