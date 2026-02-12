Centro Nobili e presidi nei rioni La scommessa di Seregno per contrastare la solitudine

Seregno mette in campo nuove strategie per aiutare gli anziani a uscire dall’isolamento. Il Comune ha avviato iniziative come il centro Nobili e presidi nei rioni per coinvolgere di più le persone più avanti con gli anni. La città vuole offrire spazi e servizi che facilitino le relazioni e contrastino la solitudine crescente tra gli over 65. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: far sentire meno soli i cittadini più fragili.

Seregno sta ripensando in profondità le proprie politiche sociali per rispondere a un dato evidente: la popolazione anziana cresce, vive più a lungo e ha bisogni nuovi. Non si tratta solo di assistenza o di strutture residenziali, che qui non mancano, ma di tutto quello spazio intermedio abitato da persone over 60 in buona salute, autonome, ma spesso esposte al rischio di solitudine. È qui che l'amministrazione ha deciso di concentrare energie e risorse. Il Centro diurno Nobili, in via Schiaparelli 21, è il cuore di questa strategia. Aperto dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18, accoglie gratuitamente tutti i cittadini dai 60 anni in su, offrendo un luogo dove incontrarsi, socializzare e partecipare ad attività ricreative e culturali.

