Rincorre una prostituta la rapina e l' accoltella | arrestato un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo aver inseguito una prostituta, averla aggredita con calci e pugni, e averla ferita con un coltello. Dopo averla rapinata, l’uomo si è allontanato lasciando la vittima a terra in mezzo alla strada, con ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia ha intercettato e fermato il giovane poco dopo l’accaduto.