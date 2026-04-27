Rincorre una prostituta la rapina e l' accoltella | arrestato un ragazzo di 21 anni
Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo aver inseguito una prostituta, averla aggredita con calci e pugni, e averla ferita con un coltello. Dopo averla rapinata, l’uomo si è allontanato lasciando la vittima a terra in mezzo alla strada, con ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia ha intercettato e fermato il giovane poco dopo l’accaduto.
Aveva rincorso, picchiato, accoltellato e derubato una prostituta lasciandola ferita in mezzo alla strada. Poi si era allontanato insieme a un amico. Dopo oltre un anno per il presunto colpevole sono scattate le manette.Le accuse Nella giornata del 22 aprile la squadra mobile della polizia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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