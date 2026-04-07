Ragazzo di 21 anni accoltella madre padre e fratellino nella notte | fermato dai carabinieri a Fano

Nella notte di martedì a Fano, un ragazzo di 21 anni ha ferito con alcuni fendenti i genitori e il fratellino. L’episodio si è verificato intorno alle 4 e ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il giovane. La famiglia coinvolta è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni e sui dettagli dell’accaduto.

Un tentato triplice omicidio ai danni della propria famiglia. È quanto avvenuto nelle prime ore di martedì mattina a Fano in provincia di Pesaro Urbino, intorno alle 4, quando un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello più piccolo. I tre feriti – il padre di 46 anni, la madre di 43 e il fratellino 16enne – sono stati trasferiti all’ospedale di Ancona. Particolarmente gravi sono le condizioni del padre che, come raccontano a Il Resto del Carlino i vicini di casa della famiglia bengalese residente in via 12 Settembre, è stato visto uscire in barella: “Era cosciente, anche se completamente insanguinato. Poi il ragazzo più giovane, anche lui vivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzo di 21 anni accoltella madre, padre e fratellino nella notte: fermato dai carabinieri a Fano Leggi anche: Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratellino nella notte a Fano: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo» Leggi anche: Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratellino nella notte: due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo» Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore nella notte. «Ci pensavo da tempo» Temi più discussi: Genova, ragazzo di 21 anni accoltellato in pieno centro; Ravenna, incidente in autostrada: muore un giovane di 21 anni, sette ragazzi feriti; Lorenzo Mattia Persiani, chi era lo studente morto a 21 anni in Porsche a Milano; Scivola nel torrente durante la gita di Pasquetta: muore a 21 anni davanti agli amici. Ragazzo di 21 anni accoltella i genitori e il fratello minore a Fano, due feriti sono gravissimi. Il giovane: «Ci pensavo da tempo»FANO - Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e ... ilmessaggero.it Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: identificato l’aggressore, indagini in corsoBrutale omicidio a San Bernardino: 20enne egiziano ucciso con spranga e coltello, l'aggressore marocchino è ricercato ... ilfattoquotidiano.it Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso - facebook.com facebook Un ragazzo di 20 anni è morto in ospedale dopo aver subito un’aggressione a Crema, in provincia di Cremona, colpito con un'arma da taglio e da colpi di spranga. L'aggressore sarebbe già stato preso x.com