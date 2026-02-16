La Cremonese e il Genoa si sono divisi un punto nel match senza reti, una partita che ha lasciato molti rimpianti tra i tifosi locali. La squadra di casa ha spinto forte nel secondo tempo, ma non è riuscita a trovare la rete decisiva, nonostante diverse occasioni. I giocatori della Cremonese ribadiscono di aver meritato di vincere, mentre il risultato complica ulteriormente la loro posizione in classifica.

di Luca Marinoni CREMONA Si chiude senza reti la delicata sfida salvezza tra Cremonese e Genoa. Uno 0-0 che consente alle due pericolanti di compiere un passo in avanti, seppure senza un vero salto di qualità nella lotta per non retrocedere. "Abbiamo dato continuità alle ultime due prestazioni contro avversari di grande livello - afferma Davide Nicola - Ai numeri avremmo meritato la vittoria, ma vuol dire che la troveremo in un altro momento. Abbiamo inserito quattro giocatori che ci stanno dando una mano, stanno tornando a disposizione altri. Contiamo di arrivare al periodo decisivo della stagione in buona condizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, pari e rimpianti: "Meritavamo di vincere"

Pontedera e Sambenedettese si sono affrontate in un match equilibrato, conclusosi con un pareggio 1-1.

Paolo Vanoli non nasconde il suo rammarico dopo la sconfitta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.