Solo pari Il Mezzolara di Zecchi rallenta

Il Mezzolara di Nicola Zecchi ha pareggiato senza reti contro il Pietracuta nel match disputato allo stadio ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. La squadra non è riuscita a segnare, e il risultato si mantiene invariato rispetto all'inizio dell'incontro. La partita si è conclusa con un pareggio a reti bianche, senza che nessuna delle due formazioni riuscisse a trovare la rete decisiva.

Mezzo passo falso per il Mezzolara di Nicola Zecchi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, non è riuscito ad andare oltre il pareggio a reti bianche contro il Pietracuta. Per colpa di questo pari, ora i punti di vantaggio del Mezzolara sull’Ars et Labor Ferrara (che si è aggiudicata di misura l’anticipo di sabato sul campo del Mesola) sono appena quattro. Ma, considerando che all’appello mancano appena tre partite e che domenica prossima i biancazzurri ospiteranno il già retrocesso Mesola, ecco che il grande sogno rappresentato dalla serie D si sta piano piano trasformando in realtà. Restando nel girone B, il Medicina Fossatone di Fulvio...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Solo pari Il Mezzolara di Zecchi rallenta Eccellenza, il team di zecchi sta volando. Il Mezzolara non si ferma più. Travolto invece il CorticellaContinua la marcia trionfale del Mezzolara in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Leggi anche: Eccellenza, il team di Zecchi prova a staccare l’ex Spal. Il Mezzolara cerca il blitz a Russi. L’Osteria Grande ci crede ancora