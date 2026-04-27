In Italia, il dibattito sul rimpatrio volontario dei minori coinvolge diverse parti politiche e istituzionali. Le accuse di pressioni da parte dei prefetti sui migranti vengono contestate da alcuni rappresentanti politici, che difendono le leggi in vigore. La discussione si accende ogni volta che si affronta il tema dei rimpatri, con opinioni contrastanti tra chi sostiene la necessità di mantenere i minori nel paese e chi propone procedure diverse.

Toghe contro i prefetti: «Farebbero pressioni sui migranti». Sandra Zampa difende la sua legge. Ogni volta che si pronuncia la parola rimpatri, un progressista da qualche parte nel mondo ha un mancamento. Proprio non ce la fanno: l’idea di far rientrare in patria qualcuno che viene da fuori non riescono a digerirla. Anche se il rimpatrio viene effettuato in modo assolutamente rispettoso, dignitoso e umano. L’unica cosa che conta è che gli stranieri restino qui, a prescindere da tutto. Ecco perché, dopo il dl Sicurezza, il nuovo obiettivo della sinistra è il ddl Immigrazione, approvato l’11 febbraio e in procinto di affrontare l’aula del Senato.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rimpatrio volontario dei minori? Per i dem devono restare per forza

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