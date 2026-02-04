Officine Regione in campo | Devono restare aperte

La Regione ribadisce che le Officine grandi riparazioni di Rimini devono restare aperte. La Regione ha annunciato che continuerà a parlare con Trenitalia per assicurarsi che l’attività venga mantenuta anche in futuro. La volontà è di salvaguardare i posti di lavoro e l’economia locale senza intoppi.

"Vogliamo che l’attività" delle Officine grandi riparazioni di Rimini "sia mantenuta anche nel futuro e a tal fine continuano le interlocuzioni con Trenitalia". A puntare i piedi è l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia. Ma è lo stesso assessore ad ammettere: "Qualcosa è andato storto nei programmi annunciati e il rischio è che non venga garantito alcun futuro al sito di Rimini". A Bologna non intendono alzare bandiera bianca. "Quando ci sono difficoltà di natura tecnica si affrontano con gli investimenti, non con la rinuncia. Per noi è fondamentale che non si parli solo di garanzia per gli attuali occupati, ma di investimenti per il sito Omcl di Rimini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

