Tempo lungo volontario alle ’Santini’ Si potrà restare a scuola un’ora in più

Il progetto delle scuole Santini nasce dalla richiesta di genitori e insegnanti di prolungare il tempo dedicato ai bambini. Per questo motivo, sarà possibile lasciare i figli a scuola fino alle 14,50, invece che alle 13,50, senza costi aggiuntivi. Il servizio, volontario e gratuito, permette ai genitori di organizzare meglio il lavoro e le faccende quotidiane. La novità riguarda tutte le classi, e sarà attiva a partire dal prossimo mese. La decisione mira a offrire maggiore flessibilità alle famiglie della zona.

Avranno la possibilità, in maniera volontaria, di lasciare i propri figli a scuola non più fino alle 13,50 ma un'ora più tardi usufruendo di mensa e scuolabus. Tutto questo per conciliare vita e lavoro. L'iniziativa, promossa dal vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani su richiesta dell'istituto comprensivo Pietrasanta 2, è rivolta alle famiglie degli alunni delle medie "Santini" di Tonfano e partirà a settembre come debutto assoluto sul territorio comunale. La novità è stata voluta anche per favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività pomeridiane. "Continuiamo a potenziare la nostra offerta scolastica – sottolinea Bresciani – rafforzando il percorso educativo degli studenti e offrendo alle famiglie, specie quelle con entrambi i genitori lavoratori, uno strumento in più per gestire meglio la quotidianità.