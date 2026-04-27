A Rimini, un uomo bosniaco è stato arrestato dopo aver aggredito il personale e le guardie presenti nel Pronto Soccorso dell'ospedale. L’uomo è stato fermato e portato in custodia con l’applicazione della nuova legge sulla tutela del personale sanitario, che prevede sanzioni più severe per chi compie violenze all’interno delle strutture ospedaliere. L’intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Un arresto per lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale nelle prime ore di ieri presso il Pronto Soccorso di Rimini. Un uomo di origine bosniaca è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata e aver danneggiato la vetrata del triage. L’arresto è stato eseguito in flagranza, grazie all’applicazione delle recenti norme contro la violenza ai danni del personale sanitario. Intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 6:40 del mattino. La Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un soggetto in stato di agitazione all’interno del Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimini, violenza in ospedale: arrestato grazie alla nuova legge sulla tutela del personale sanitario

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