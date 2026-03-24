Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il personale sanitario al pronto soccorso di un ospedale in provincia di Avellino. L’episodio è avvenuto durante un accesso nel reparto di emergenza, causando momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l’uomo e portato avanti le procedure di identificazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, un uomo di 37 anni, proveniente dal napoletano in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze all’interno della struttura, aggredendo medici e infermieri e lanciando oggetti. La situazione è rapidamente degenerata, creando panico tra operatori e pazienti presenti nell’area di emergenza. Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare l’uomo e a riportare la calma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Va in ospedale e aggredisce il personale sanitario: arrestato 37enne

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