Furto a Rimini finisce in violenza ladro spacca il naso al poliziotto | arrestato grazie a un eroico passante

Un cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato per tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale, dopo essere stato sorpreso a rubare in un negozio a Rimini. L’uomo è stato poi arrestato anche in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.20, presso il punto vendita Cisalfa Sport situato all’interno del centro commerciale Le Befane. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione per tentato furto. Un cittadino italiano, privo di documenti, è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre uno zainetto e una felpa dagli espositori del negozio. Il tentativo di fuga e la resistenza Durante le procedure di identificazione, prima di essere fatto salire sull’auto di servizio, il sospettato ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rider si accorge del furto della bici e un passante in moto blocca il ladroA Firenze, un passante in moto ha intercettato e fermato un ladro di biciclette elettriche, impedendo che fuggisse con il bottino.

Minacciato con un coltello, pugni al volto: rapinatore arrestato grazie a un passanteUn passante ha catturato un uomo che minacciava con un coltello e colpiva con pugni al volto un passante in via Camozzi, domenica sera.

Argomenti discussi: Paura a Rimini, uomo sorpreso a forzare la porta dei vicini con un martello da carpentiere; Tentano furti nei garage: due arresti nella notte a Viserba; Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini, 2 uomini arrestati dopo l'inseguimento; Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona.

Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini, 2 uomini arrestati dopo l'inseguimentoDue persone arrestate a Rimini per tentato furto aggravato: sorprese dalla Polizia mentre forzavano garage a Viserba nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. virgilio.it

Cronaca. Rimini, tenta furto alle Befane e rompe il naso a un poliziotto: arrestato 30enne - facebook.com facebook

Durante la fuga ha colpito il capo pattuglia, che ha riportato una frattura al naso #Rimini #Cronaca x.com