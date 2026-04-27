A Rimini, un uomo è stato arrestato per aver tentato di rubare superalcolici in un negozio della zona Marina Centro. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento di una poliziotta che si trovava fuori servizio e ha notato il fatto. La donna ha chiamato le forze dell’ordine e ha collaborato con gli agenti per bloccare il soggetto poco dopo il tentativo di furto.

Un arresto per furto aggravato nella tarda serata del 26 aprile 2026 a Rimini. Un uomo italiano è stato fermato dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo essere stato sorpreso a rubare bottiglie di superalcolici da un’attività commerciale nella zona Marina centro. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una poliziotta fuori servizio, che ha notato il reato in corso e ha seguito il sospetto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La segnalazione decisiva di una poliziotta fuori servizio Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 23.30 del...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimini, furto di superalcolici: arrestato grazie a poliziotta fuori servizio: cosa ha fatto

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