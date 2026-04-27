Rimborsi a chi deve andare fuori regione per un intervento | l' associazione dei trapiantati promuove la proposta di legge

Le associazioni dei trapiantati stanno sostenendo un progetto di legge promosso da diversi gruppi politici che prevede rimborsi per chi deve spostarsi fuori regione per un intervento di trapianto. La proposta mira a fornire un aiuto economico in relazione al reddito delle persone coinvolte. Attualmente, non ci sono ancora dettagli sulla modalità di applicazione o sui criteri specifici di accesso ai rimborsi.

Le associazioni dei trapiantati promuovono il progetto di legge di Pd, Avs, Civici con de Pascale e M5 Stelle per assicurare un supporto finanziario, in base al reddito, a chi deve subire un’operazione di trapianto fuori regione. È quanto è emerso nel corso dell'audizione delle associazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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