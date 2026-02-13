Campania la proposta di legge regionale su Terra dei Fuochi per evitare che chi ha subito discariche e veleni soffra ancora

Raffaele Aveta, membro del Movimento 5 Stelle in Regione Campania, presenta una proposta di legge specifica per intervenire sulla Terra dei Fuochi, puntando a rigenerare le aree e proteggere chi ha subito discariche e veleni. La norma mira a risanare i terreni contaminati e a prevenire nuovi episodi di inquinamento, concentrandosi su un intervento immediato e concreto. Tra le novità, il giurista sottolinea l’introduzione di strumenti più efficaci per monitorare e bonificare le zone più compromesse, con l’obiettivo di evitare che le stesse persone continuino a soffrire a causa delle discar

Regione Campania, il giurista Raffaele Aveta del M5S, propone una norma per la rigenerazione ambientale e la tutela della salute nelle aree ad alto carico inquinante.