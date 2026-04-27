Rilancio del centro natatorio Santini dichiarato interesse pubblico per la riqualificazione

La giunta comunale di Verona ha approvato una delibera che riconosce l’interesse pubblico preliminare a un progetto di partenariato pubblico-privato per il centro natatorio Santini in Via Villa. La proposta riguarda lavori di ristrutturazione, adeguamento e gestione dell’impianto sportivo. La decisione segna un passo importante verso un intervento di riqualificazione del centro, che sarà oggetto di successive valutazioni e accordi.

La giunta comunale di Verona ha approvato la delibera che riconosce l’interesse pubblico preliminare della proposta di partenariato pubblico?privato per la ristrutturazione, l’adeguamento e la gestione del centro sportivo natatorio Santini di Via Villa. L’iniziativa, presentata da Forus Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Rilancio delle piscine più vicino. Progetto di “pubblico interesse” Lambretta al centro del dibattito: uso pubblico o interesse privato?Il collettivo Lambretta ha programmato per il prossimo 18 aprile un evento che mira a celebrare i suoi quattordici anni di attività, ma la proposta... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rilancio del centro natatorio Santini, dichiarato interesse pubblico per la riqualificazione; Santini, svolta per la piscina: via libera al rilancio con i privati; Via libera della giunta alla proposta di rilancio delle piscine Santini; Russia. Olimpiyskiy 2027, un progetto da 10 milioni di euro per il rilancio internazionale delle discipline acquatiche. Ecco le strategie per il rilancio del centroTra i temi più delicati c’è il rilancio del centro storico: quali sono le vostre strategie? Giampaoli: Bisogna puntare sulla residenzialità, ovvero dare la possibilità a coppie, famiglie o cittadini ... ilrestodelcarlino.it Messina. A lanciare l’idea è il collettivo Giampilieri 2.0 che punta al rilancio del territorio - facebook.com facebook Trani, i 10 anni della Fondazione S.E.C.A.: cultura, eventi e rilancio del territorio x.com