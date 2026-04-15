In Italia, le liste di attesa nel settore sanitario sono un problema che richiede interventi concreti. Un rappresentante del sindacato degli specialisti ha dichiarato che per affrontare questa situazione è fondamentale incrementare la presenza di medici specialisti nelle aree locali. Inoltre, si propone di potenziare le Case di comunità come strumenti per migliorare l’assistenza e ridurre i tempi di attesa. Nessuna soluzione immediata sembra essere disponibile, ma si insiste su queste misure come prioritarie.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Per ridurre le liste d'attesa non esistono soluzioni miracolose: è necessario aumentare il numero di medici specialisti sul territorio e rafforzare le Case di comunità". Lo ha detto Antonio Magi, segretario generale del Sumai Assoprof, il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali, intervenuto oggi a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide'. Le liste d'attesa "riguardano soprattutto visite cardiologiche, ortopediche, neurologiche, oculistiche - sottolinea Magi - e di conseguenza la carenza di specialisti porta spesso a un uso improprio dei pronto soccorso, che vengono utilizzati anche per problemi non urgenti".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liste d'attesa in sanità, Magi (Sumai): "Più medici specialisti sul territorio e rafforzare Case comunità"

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