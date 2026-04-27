Riforma disabilità | a Catanzaro il tavolo per i nuovi diritti

Giovedì 30 aprile si terrà a Catanzaro un incontro tra rappresentanti della Cgil e istituzioni presso la Casa delle Culture. L'obiettivo è discutere delle modifiche in corso alla normativa sui diritti delle persone con disabilità. La riunione si inserisce nel percorso di confronto avviato per aggiornare e migliorare le disposizioni esistenti. La discussione riguarda le nuove misure e le proposte legislative legate a questo settore.

? Cosa sapere Cgil e istituzioni si riuniscono giovedì 30 aprile alla Casa delle Culture di Catanzaro.. Il tavolo tecnico analizza l'attuazione del nuovo decreto sulla valutazione multidimensionale della disabilità.. Giovedì 30 aprile alle ore 10.00, la Casa delle Culture presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro ospiterà un confronto decisivo sulla riforma della disabilità per analizzare le criticità del nuovo decreto legislativo. Mentre nei centri più grandi si discute di grandi riforme strutturali, nelle strade che collegano Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia si avverte l’attesa per un cambiamento che tocchi la vita quotidiana di intere famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma disabilità: a Catanzaro il tavolo per i nuovi diritti Notizie correlate Disabilità, la sfida di Locatelli: nuovi fondi e diritti per i caregiver?? Cosa sapere La ministra Locatelli incontra il terzo settore a Prato per discutere la riforma disabilità. La riforma della disabilità nel Decreto PNRR: potenziata l’assistenza all’autonomia e i servizi di trasporto scolastico con nuovi poteri ispettivi per il Garante nazionaleIl Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto PNRR introducendo, tra gli altri provvedimenti, modifiche strutturali alla gestione della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Riforma disabilità dal 2027, sperimentazione al via: sostegno lieve ed elevato, budget di progetto. Cosa cambia per la scuola?; Disabilità, nuovo approccio all’inclusione: giovedì 30 aprile alle 10 a Catanzaro il confronto promosso dalla Cgil Area Vasta; Riforma disabilità 2027, anche i docenti elaborano il progetto di vita: cosa cambia rispetto al passato? - GUIDA PDF; Riforma disabilità dal 2027: nuovi livelli di sostegno, UVM e budget di progetto. Cosa cambia per la scuola. Disabilità, nuovo approccio all’inclusione: confronto giovedì 30 aprileUn momento di confronto ampio e qualificato su uno dei temi più rilevanti dell’agenda sociale e istituzionale: la riforma della disabilità. È quello promosso dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vi ... catanzaroinforma.it Disabilità, convegno all'Inps sulla terza fase della riformaConvegno questa mattina a Cagliari, nella sede dell'Inps, dedicato alla Terza fase sperimentale della riforma della Disabilità. (ANSA) ... ansa.it È il messaggio dell’incontro che si è svolto questa mattina in Sala Libretti. Tra i temi affrontati anche le criticità della Riforma della disabilità e il disegno di legge sui caregiver. Presenti numerose realtà del territorio, come la «Si può fare band» - facebook.com facebook Il dibattito sulla riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024) si arricchisce con un altro "scontro" di prospettive. L’Avvocato Walter Miceli, esperto di diritto scolastico e da anni in prima linea per la tutela dei diritti delle persone con disabilità a f… x.com