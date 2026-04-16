La riforma della disabilità nel Decreto PNRR | potenziata l’assistenza all’autonomia e i servizi di trasporto scolastico con nuovi poteri ispettivi per il Garante nazionale

Il Parlamento ha approvato definitivamente il Decreto PNRR, che introduce modifiche significative alla gestione della disabilità nel sistema pubblico. Tra le novità, ci sono un potenziamento dell’assistenza all’autonomia e dei servizi di trasporto scolastico, accompagnato da nuovi poteri ispettivi assegnati al Garante nazionale. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità.