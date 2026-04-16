La riforma della disabilità nel Decreto PNRR | potenziata l’assistenza all’autonomia e i servizi di trasporto scolastico con nuovi poteri ispettivi per il Garante nazionale
Il Parlamento ha approvato definitivamente il Decreto PNRR, che introduce modifiche significative alla gestione della disabilità nel sistema pubblico. Tra le novità, ci sono un potenziamento dell’assistenza all’autonomia e dei servizi di trasporto scolastico, accompagnato da nuovi poteri ispettivi assegnati al Garante nazionale. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto PNRR introducendo, tra gli altri provvedimenti, modifiche strutturali alla gestione della disabilità nel sistema pubblico. La nuova normativa estende la sperimentazione del sistema di valutazione multidimensionale e del progetto di vita personalizzato a ulteriori 40 province. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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