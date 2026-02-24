Scaricavano rifiuti pericolosi anche amianto | otto condanne dopo l’indagine dei carabinieri

Otto persone sono state condannate per aver scaricato illegalmente rifiuti pericolosi, tra cui amianto, in aree private e terreni abbandonati. L’indagine dei carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento ha scoperto il deposito di sostanze tossiche in diversi punti, causando danni ambientali e rischi per la salute pubblica. Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili e alla loro condanna, chiudendo un caso che aveva sollevato molte preoccupazioni tra i residenti.

Sanzioni per oltre 40 mila euro e due mezzi sequestrati. In azione i militari del Centro anticrimine natura che hanno documentato conferimenti illeciti in più aree. L'operazione ha coinvolto 47 persone Si chiude con otto condanne l’indagine condotta dai carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento contro l’abbandono illecito di rifiuti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di otto persone ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immensa discarica di rifiuti pericolosi vicino alla costa: tra rottami e veicoli anche tracce di amiantoUna vasta area vicino alla costa ravennate è stata oggetto di rilievi da parte della Guardia di Finanza, che ha individuato una grande quantità di rifiuti, tra cui materiali pericolosi come amianto, rottami e veicoli abbandonati.

Marzano di Nola, sequestrati rifiuti speciali pericolosi contenenti amiantoDurante un’attività di controllo ambientale a Marzano di Nola, i Carabinieri del Nucleo Forestale e i colleghi dell’Arma territoriale hanno sequestrato rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Borghesiana: scaricano rifiuti speciali davanti casa e creano una discarica abusiva; Beccato a scaricare rifiuti in strada, denunciato e ritiro della patente; Borghesiana: scaricano rifiuti speciali davanti casa e creano una discarica abusiva; No all'impianto di Riceci, stangata di Marche Multiservizi sulle imprese. Ruggeri (M5S): Inaccettabile, così si scaricano i costi di...

Padre e figlio sorpresi a scaricare rifiuti pericolosi vicino al campo romLi hanno sorpresi mentre scaricavano rifiuti speciali da un furgone. Materiale pericoloso che probabilmente sarebbe finito in una discarica abusiva, con il conseguente rischio di rogo tossico, un ... romatoday.it

Nella discarica abusiva scaricava di tutto, anche l'amianto: sorpreso a bruciare i rifiuti, è stato arrestato ad AnconaANCONA - I carabinieri Forestali del Nipaaf di Ancona, dei Nuclei CC Forestale di Ancona, Arcevia, Fabriano, Jesi San Marcello, sono intervenuti in frazione Paterno del comune di Ancona dove hanno ... corriereadriatico.it

"Buonpomeriggio dott. Borrelli , la contatto sempre in merito della situazione rifiuti in Via San Francesco d’Assisi Miano (NA). Sempre spazzatura del McDonald , siamo abbandonati da tutti e stiamo avendo un abuso da questi subumani che scaricano rifiuti tutti - facebook.com facebook