Rifiuti in Piazza della Libertà degrado e sporcizia nei pressi dei locali

Nella zona di Piazza della Libertà a Salerno sono stati segnalati accumuli di rifiuti abbandonati nel sottopiazza durante le ore diurne. Un lettore ha inviato delle foto che mostrano lo stato di sporcizia e degrado in prossimità dei locali della zona. La presenza di rifiuti in pieno giorno ha suscitato commenti e preoccupazioni tra i residenti e i passanti.

Degrado nel centro di Salerno, rifiuti nel sottopiazza della Libertà. “Rifiuti in pieno giorno - ci scrive un lettore con tanto di foto - abbandonati nei pressi dei locali del sottopiazza. Ma che figuracce facciamo con i turisti che arrivano dalle navi da crociera? Vergognoso. Servono rispetto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Degrado al palazzo ex Enel, le proteste dei vicini: rifiuti bruciati e sporciziaPontedera (Pisa), 24 febbraio 2026 – Occupazioni abusive, degrado, sporcizia ovunque. Como, degrado e sporcizia a Porta Torre: rifiuti accumulati nel sottopassaggioCumuli di rifiuti sparsi a terra, plastica ovunque e un’immagine che lascia poco spazio a interpretazioni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Essere Liberi dai rifiuti. Studenti della secondaria testano la ’citizen science’; Liberi dai rifiuti: tappa a Certaldo; Variazione traffico in occasione delle celebrazioni del 25 aprile; Agnolotto days. Essere Liberi dai rifiuti. Studenti della secondaria testano la ’citizen science’Gli alunni della secondaria di primo grado Boccaccio hanno partecipato alla raccolta e all’analisi di quanto trovato abbandonato in piazza della Libertà. lanazione.it Nuovo appuntamento a Certaldo con Liberi dai rifiutiScuole in campo per prendersi cura dell’ambiente: torna anche quest’anno il progetto Liberi dai rifiuti che ha fatto tappa oggi a Certaldo, dove, nei ... gonews.it BUON POMERIGGIO DA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON LA NAVE DA CROCIERA "ENCHANTED PRINCESS " foto Antonio Capuano - facebook.com facebook Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: • Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un x.com